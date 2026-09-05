Чемпионат КХЛ стартует 5 сентября: расписание первого игрового дня

Новосибирская "Сибирь" проведёт свой первый матч в Казани против "Ак Барса".5 сентября 2026 года стартует 19-й сезон Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2027 года, а плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая.
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