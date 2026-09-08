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Авторадио

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Продажи новых электромобилей в России в августе выросли в 2 раза

Продажи новых электромобилей в России в августе выросли на 105% в годовом выражении и составили 2 216 единиц.

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