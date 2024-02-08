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Нападения на священников в Украине шокируют, говорит американский юрист

Нападения на священников в Украине шокируют, говорит американский юрист

Роберт Амстердам, американский юрист УПЦ, выразил свои шок и недовольство в интервью ютуб-каналу. Он отметил, что законопроект против УПЦ является беспрецедентным случаем, содержит дискриминационные положения и вызывает серьезные опасения.

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