Нападения на священников в Украине шокируют, говорит американский юрист

Роберт Амстердам, американский юрист УПЦ, выразил свои шок и недовольство в интервью ютуб-каналу. Он отметил, что законопроект против УПЦ является беспрецедентным случаем, содержит дискриминационные положения и вызывает серьезные опасения.
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