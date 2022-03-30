БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота провёл тренировку с вертолётом Ка-27ПС в Восточно-Китайском море

БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота провёл тренировку с вертолётом Ка-27ПС в Восточно-Китайском море

Экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» во взаимодействии с вертолётом на переходе в море провёл ряд тренировок по поиску подводных лодок условного противника.

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