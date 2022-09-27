Ученые Калифорнийского университета рассказали о пользе черного чая

Употребление чая способствует ускорению обмена веществ и улучшению здоровья кишечника. По данным исследований ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, черный чай также оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Употребление чая способствует ускорению обмена веществ и улучшению здоровья кишечника. По данным исследований ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, черный чай также оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.
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