Россия в январе - ноябре купила у Грузии вина на рекордные $176 млн

Россия за первые 11 месяцев 2024 года купила у Грузии вина на рекордные $176 млн, обеспечив две трети роста мирового спроса на местный алкоголь, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на анализ данных грузинской таможни.
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