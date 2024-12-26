❗️Глава Крыма заявил, что принят ряд решений по доставке топлива и в течение января будут достигнуты показатели по стоимости бензина в республике Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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❗️Глава Крыма заявил, что принят ряд решений по доставке топлива и в течение января будут достигнуты показатели по стоимости бензина в республике Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.