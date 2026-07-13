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Оперштаб по топливу зафиксировал более 40 жалоб на цены: УФАС начало проверку двух компаний

Оперштаб по топливу зафиксировал более 40 жалоб на цены: УФАС начало проверку двух компаний

Больше 40 жалоб на завышенные цены на бензин поступило в региональное УФАС. Антимонопольное ведомство начало проверку двух компаний на предмет экономической обоснованности стоимости топлива.

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