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Спички - не игрушка

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Турецкая весна: Эрдоган доигрался до майдана. Шанс России

Турецкая весна: Эрдоган доигрался до майдана. Шанс России

Царьград Photographer: © Murat Kocabas/Globallookpress В Турции идут массовые протесты, на улицы выходит городское образованное население и юные студенты, уставшие от всевластия метящего в "новые султаны" президента Эрдогана.

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