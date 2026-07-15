Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Самый странный парад Победы: что увидели зрители на Красной площади 9 мая 1965 года

Первый парад Победы, состоявшийся 24 июня 1945 года, навсегда остался в памяти поколений. Сорок тысяч военнослужащих, промаршировавших по брусчатке, почти две тысячи единиц военной техники, два маршала — Жуков и Рокоссовский — верхом на великолепных конях, и, наконец, кульминация: поверженные немецкие знамена, летящие к подножию Мавзолея.

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