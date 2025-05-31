The Guardian: Британия рассматривает Россию как непосредственную угрозу

Британия рассматривает Россию как "непосредственную и насущную угрозу". Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на черновик стратегического обзора вопросов обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
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