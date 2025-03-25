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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´УШАНАВАЎ ГАСПОДЗЬ БЕЛАРУСКІ КРАЙ... ´.

10.03.2025 учащиеся ГУО ´Средняя школа № 23 г.Бобруйска´ посетили передвижную просветительскую выставку ´Собор Белорусских святых: к 40-летию установления´, организованную приходом Свято-Георгиевского храма.

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