´УШАНАВАЎ ГАСПОДЗЬ БЕЛАРУСКІ КРАЙ... ´.

10.03.2025 учащиеся ГУО ´Средняя школа № 23 г.Бобруйска´ посетили передвижную просветительскую выставку ´Собор Белорусских святых: к 40-летию установления´, организованную приходом Свято-Георгиевского храма.
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