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Вайкуле потребовала от русских покаяния. И это не шутка

Вайкуле потребовала от русских покаяния. И это не шутка

ФОТО: PRAVDA KOMSOMOLSKAYA/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Лайма Вайкуле потребовала от русских покаяния и извинений.

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