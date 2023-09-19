Вайкуле потребовала от русских покаяния. И это не шутка

Новости, события, фактыШоу-бизнесПодписатьсяВайкуле потребовала от русских покаяния. И это не шутка ФОТО: PRAVDA KOMSOMOLSKAYA/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Лайма Вайкуле потребовала от русских покаяния и извинений.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииNana Абраменкосовсем больная теткаОтветить5 час.ОТОлег ТимофеевБывшая сексотка КГБ. Ну как, как с такими не мог развалиться СССР?Ответить4 час.ННатаСтарость к тетке пришла в гордом одиночестве, потому как мудрости не было никогда!Ответить1 час.
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