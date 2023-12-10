Компания Mercedes-AMG показала процесс сборки моторов для гиперкаров Pagani

В 2022 году состоялась премьера нового гиперкара от Горацио Пагани. Модель, которая пришла на смену Pagani Huayra, вопреки ожиданиям не стала электромобилем или даже гибридом — новый Pagani Utopia сохранил, можно сказать, классический бензиновый двигатель V12 от Mercedes-AMG.
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