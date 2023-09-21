Российские пенсионеры за рубежом столкнулись с проблемой получения выплат

РИАМО - 21 сен. Согласно пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», пенсионные средства, которые Соцфонд России переводит за рубеж, из-за санкций застряли в банках-корреспондентах, сообщает РБК.