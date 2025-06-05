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Царьград

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Комментарии
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Eduard
Да везде! Он обещал прекратить войну уюрав ВСУ,но он же продался и предалвсех!
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18 час.
Елена Шарапова
Кто он такой этот просроченный, идиоты, кто с ним имеют дела... С террористом не ведут переговоры...
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14 час.
Елена Шарапова
Валите от него подальше, деньги трупам не нужны....
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14 час.
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