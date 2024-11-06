Трамп объявил о своей победе на выборах президента США

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп объявил о своей победе в прошедших выборах 47-го президента. Выступая перед сторонниками в штате Флорида, он назвал полученный результат голосования «политической победой».
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