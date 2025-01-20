НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Энтузиаст портировал Doom прямо в документ Word — игра работает хорошо, но звука ...

Энтузиаст портировал Doom прямо в документ Word — игра работает хорошо, но звука ...

Энтузиаст портировал Doom прямо в документ Word — игра работает хорошо, но звука нетИнженер-программист Войцех Грай (Wojciech Graj) из Нидерландов совершил, казалось бы, невозможное, портировав легендарный шутер Doom в автономный документ Microsoft Word.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх