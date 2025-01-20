Энтузиаст портировал Doom прямо в документ Word — игра работает хорошо, но звука нетИнженер-программист Войцех Грай (Wojciech Graj) из Нидерландов совершил, казалось бы, невозможное, портировав легендарный шутер Doom в автономный документ Microsoft Word.