Калужский аэропорт возобновляет штатную работу после плана "Ковер"

Около полуночи с 5 на 6 июня в Международном аэропорту Калуга были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает Росавиация.
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