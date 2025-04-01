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Царьград

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Театр в Самаре: расследование хищения 1,6 млн руб. на декорации "Дон Кихота"

Театр в Самаре: расследование хищения 1,6 млн руб. на декорации "Дон Кихота"

В Самарском академическом театре оперы и балета выявлено хищение 1,6 млн рублей, предназначенных для создания декораций спектакля "Дон Кихот Ламанческий".

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