В народном календаре 11 июня — день Феодосьи Колосятницы. Название описывало происходящие события: в этот период начинала колоситься рожь — важнейшая зерновая культура.
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В народном календаре 11 июня — день Феодосьи Колосятницы. Название описывало происходящие события: в этот период начинала колоситься рожь — важнейшая зерновая культура.