Западные СМИ признали зависимость Европы от российского сырья

Поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российского сырья. Об этом говорится в статье британской ежедневной деловой газеты Financial Times, выдержки из которой публикует РИА Новости.
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