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Газета.ру

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"Яндекс" не будет взимать плату за Yandex Cloud и "Яндекс 360" до конца октября

«Яндекс» не будет взимать плату за подписку в сервисах Yandex Cloud и «Яндекс 360» до конца октября. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

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