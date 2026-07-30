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Мастантуоно интересен «Милану», «Наполи» и «Фиорентине». «Реал» не отпустит хавбека обратно в «Ривер Плейт»

Франко Мастантуоно привлекает итальянские клубы. По информации Marca, у полузащитника есть три варианта в Серии А: «Милан», «Наполи» и «Фиорентина» (уже связывалась с «Реалом»).

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