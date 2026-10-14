В эти минуты в Советском районном суде Орла идёт допрос бывшего главы депздрава Игоря Петчина. Как сообщает из зала суда корреспондент «Орловских новостей», ему задают вопросы о поставках оборудования в медицинские учреждения региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семавик и Семавик...
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым