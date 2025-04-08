ХК "Сибирь" оштрафовали на 1 млн рублей за выкрики болельщиков в адрес судей

Штраф связан с инцидентом на матче 6 апреля.Известный спортивный журналист Алексей Шевченко сообщил в своём телеграм-канале, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала хоккейный клуб "Сибирь" на один миллион рублей.