Возле аэропорта в Вашингтоне военный вертолет столкнулся с самолетом

Все взлеты и посадки приостановлены Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне, президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу доложено о случившемся, рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
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