Запрос включает боевую авиацию, ракетные комплексы, антидрон-системы и патрульные самолеты.Болгария запросила у НАТО дополнительную военную помощь для усиления обороны на фоне участившихся атак в Черном море.
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