Когда по лунному календарю сажать овощи на даче: благоприятные дни в апреле 2024 Алёна ЮрьеваВ апреле 2024 года дачники и садоводы сталкиваются с неоднозначной задачей: высеять семена и подготовить почву, не рискуя потерять всё из-за внезапных заморозков.