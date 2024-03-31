Когда по лунному календарю сажать овощи на даче: благоприятные дни в апреле 2024 Алёна ЮрьеваВ апреле 2024 года дачники и садоводы сталкиваются с неоднозначной задачей: высеять семена и подготовить почву, не рискуя потерять всё из-за внезапных заморозков.
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