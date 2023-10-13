Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Юрий Николаев
    Не собирался и не собираюсь оправдывать ХАМАС. Это террористы и подлежат уничтожению. Но то что сейчас ТВОРЯТ ЖИДО-НА...Соотечественники!...
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    Какие  они - соотечественники для нашего народа? У них отечество там, где они оказались.Соотечественники!...
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    Самое парадоксальное, что и яврейцы и арабы - семиты, так что если яврейцы будут убивать арабов, они станут антисемит...Соотечественники!...

Помощь не придёт? Кто и когда предал Палестину

Помощь не придёт? Кто и когда предал Палестину

Наверняка многие из вас, наблюдая за ситуацией в Секторе Газа, задаются вопросом: почему с Израилем ведут борьбу какие-то "пацаны в шлёпанцах", если Арабский мир состоит из многих государств, хорошо вооружённых, нередко весьма богатых и влиятельных? Та же Газа граничит с Египтом, а это страна с населением 107 миллионов человек (для сравнения: в Израиле проживает 9 миллионов, из которых 2 миллиона – израильские арабы).

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