Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Воробьев о 2:3 с «Барысом»: «Металлург» проиграл на своих ошибках»

Главный тренер «Металлурга» подвел итоги матча с «Барысом» (2:3). «Первый период хороший был. В концовке второго периода на своих ошибках мы начали проигрывать игру.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх