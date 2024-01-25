Это новый Porsche Macan: живые фото стандартной и Turbo-версий слили за несколько часов до анонса

Компания Porsche готовится представить свою электрическую версию Macan уже сегодня, 25 января, однако изображения Macan EV в стандартной и Turbo-версиях были опубликованы на портале Porsche EV Forum перед анонсом.
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