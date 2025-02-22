Без комментариев

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Сергей Иванов
    Виталий Милонов прав! Конфисковать у продажных всё, что можно! Тоьько говорильня этт всё! Кишка тонка, посотрясают во...Имущество отобрат...
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    Их миллионы! Высылать нужно начинать с членов их многодетных семей, грабящих наши социальные фонды!!!Автозаки заполняю...
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Анатолий Несмиян Зеленский в очередной раз с размаху прыгнул на те же самые грабли. В 2022 году ему был предложен достаточно унизительный мир, но все-таки на гораздо более лучших условиях, чем те, в которых он находится сейчас.

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