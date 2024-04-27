4G на Луне уже в этом году. Nokia и NASA работают над проектом лунной базовой станции

Компания Nokia поможет NASA обеспечить Луну покрытием сотовой сети 4G. фото: Intuitive Machines/Nokia Bell Labs Контракт, заключенный с Nokia, является частью программы NASA, которая способствует развитию коммерческих космических возможностей и принесет пользу будущим миссиям.
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