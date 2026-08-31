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Газета.ру

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В Махачкале школьницы избили девочку и сломали ей ногу

В Махачкале школьницы избили девочку и сломали ей ногу

В В Махачкале компания школьниц в возрасте от 13-ти до 14-ти лет избила 12-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «Тут Дагестан».

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