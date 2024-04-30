Посткоитальный цистит, как еще его называют «цистит медового месяца», разгорается в течение 1-2 суток после полового акта и является «головной болью» большого количества женщин.
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Посткоитальный цистит, как еще его называют «цистит медового месяца», разгорается в течение 1-2 суток после полового акта и является «головной болью» большого количества женщин.