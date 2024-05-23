РЭБ против GPS. Проблемы иностранных управляемых вооружений

Украинская РСЗО M142 ведет огонь. Фото Минобороны Украины Иностранные покровители поставляют киевскому режиму разнообразные высокоточные вооружения, оснащенные средствами наведения на основе спутниковой навигации.
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