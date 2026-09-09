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Несекретные материалы

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ВСУ пошли в контратаку под Лиманом, Минобороны РФ просят принять экстренные меры

ВСУ пошли в контратаку под Лиманом, Минобороны РФ просят принять экстренные меры

Положение группировки ВС РФ возле Красного Лимана серьезно осложнилось – формирования ВСУ перешли в контратаку.

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