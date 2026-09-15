Кубики на животе: актриса Виктория Полторак шокировала преображение в фитоняшку

В последнее время звезда сериалов демонстрирует подтянутую фигуру и стальной пресс. По всей видимости, Виктория Полторак серьезно взялась за себя.
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