Тариф за проезд в электричках в Татарстане может вырасти более чем на 3 рубля

Экономически обусловленный уровень тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Татарстана может увеличиться с 37,90 до 41,28 рубля за одну десятикилометровую зону (то есть на 3,38 рубля).
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