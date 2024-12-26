Тариф за проезд в электричках в Татарстане может вырасти более чем на 3 рубля

Экономически обусловленный уровень тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Татарстана может увеличиться с 37,90 до 41,28 рубля за одну десятикилометровую зону (то есть на 3,38 рубля).