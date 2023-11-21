Вам, учившиеся в школе в СССР, слабо пройти этот простейший тест: что вы помните из басен Крылова?

Как ларчик открыть! Так же просто, если вы понимаете, о чем мы. Портрет И.А. Крылова. Карл Брюллов (1839), фото: сайт Государственной Третьяковской галереиКто, по-вашему, этот мощный старик? Ах да, мы же подписали картинку.