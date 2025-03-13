Стать обдорянами из прошлого. Молодёжи предлагают погрузиться в эпоху XVII века

Уникальный просветительский проект с обустройством походного лагеря за городом активистов клуба исторической реконструкции «Обдор» получил грантовую поддержку, а его воплощение в жизнь расширит рамки празднования юбилея Салехарда.
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