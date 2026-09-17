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Овечкин об участии в ролике «Единой России»: «Я за мир и любовь. Я русский, мой дом – Россия. Как только закончу играть, буду жить там»

Нападающий «Вашингтона»  Александр Овечкин высказался касательно  участия в предвыборном ролике «Единой России».

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