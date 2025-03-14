Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 919 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Ничего не меняется ,закусили удила и опять их понесло ...Идиоты ,иначе их охарактеризовать нельзя ,при всем при том ,...Европа выдвинула ...
  • Юрий Зубрин
    А НАС РАТЬ !!!!!Европа выдвинула ...
  • Андрей Зарубкин
    Веру в справедливого царя расстреляли перед Зимним дворцом во время Кровавого воскресенья. В народе Николая 2 называл..."Кругом измена, т...

Оставшиеся на позициях под Курском бойцы ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление

Оставшиеся на позициях под Курском бойцы ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление

Морпехи говорят, что не до всех украинских солдат дошла информация о разгроме на этом направлении.Военнослужащие ВСУ, оставшиеся на позициях у границы Курской и Сумской областей, пока оказывают сопротивление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх