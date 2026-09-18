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Артиллеристы РФ уничтожили две Д‑30 ВСУ

Артиллеристы РФ уничтожили две Д‑30 ВСУ

Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видео ликвидации двух Д‑30 ВСУ в зоне СВО. Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации успешно поразили два артиллерийских орудия типа Д‑30, принадлежащих Вооруженным Силам Украины.

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