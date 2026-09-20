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Дюпон-Эньян пообещал прекратить финпомощь Украине при победе на выборах

Дюпон-Эньян пообещал прекратить финпомощь Украине при победе на выборах

Прекратить любое финансирование Украины в случае своей победы на выборах в 2027 году пообещал баллотирующийся в президенты страны лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян 20 сентября в эфире телеканала LCI.

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