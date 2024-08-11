В Алупке и Кореизе ожидают четыре громких хлопка

Из-за прочистки новых газовых труб 11 августа в Алупке и Кореизе может быть громко. «Черноморнефтегаз» запланировал работы по прочистке новых газовых труб в районе дорожного кольца на границе Алупки и Кореиза у виноградников.
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