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Военный эксперт: последний транш Киеву от Байдена не изменит ход СВО

Военный эксперт: последний транш Киеву от Байдена не изменит ход СВО

Выделенные президентом США Джо Байденом в конце декабря деньги на отправку вооружения Киеву не повлияют на ход боевых действий, так как нынешний пакет — это мизер по сравнению с тем, что Украине поставляли ранее.

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