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Президент Португалии про 2:0 с Уругваем: «Команда показала отличную игру и заслужила победу»

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза высказался о победе над Уругваем на ЧМ-2022. «Это был отличный матч, и на этот раз нам удалось обыграть Уругвай, приложив серьезные усилия и продемонстрировав самоотдачу.

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