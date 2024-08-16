«Дикий робот» становится мамой гусёнку в новом трейлере мультфильма

Думаете, роботам нельзя сопереживать? Скажите это людям, которые помогают маленьким механизированным доставщикам преодолеть огромные сугробы и загруженные пешеходные переходы — у человечества хватит эмпатии и для других людей, и для животных, и для роботов.
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