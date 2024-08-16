Tlum.Ru
MainСтатьи Смотреть онлайн Билеты Подарки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Tlum.Ru

27 подписчиков

Свежие комментарии

«Дикий робот» становится мамой гусёнку в новом трейлере мультфильма

«Дикий робот» становится мамой гусёнку в новом трейлере мультфильма

Думаете, роботам нельзя сопереживать? Скажите это людям, которые помогают маленьким механизированным доставщикам преодолеть огромные сугробы и загруженные пешеходные переходы — у человечества хватит эмпатии и для других людей, и для животных, и для роботов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх